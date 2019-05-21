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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 00:53

Açığa alınan kaymakam 'a 'den gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hazro Kaymakamı , soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

O kaymakama FETÖ'den gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 'ın Hazro ilçesinin kaymakamı , 'ne () yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Geçen hafta cuma günü İçişleri Bakanlığınca Hazro Kaymakamlığı görevinden uzaklaştırılan Diktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla Diktaş gözaltına aldı.

Yusuf Osman Diktaş, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

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