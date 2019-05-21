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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 14:01

Son dakika: 'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () mahrem hizmetleri-bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

74 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün mahrem hizmetleri-bilişim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt ile ilişki ve irtibatı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda savcılık, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

18 İLDE 92 ADRESTE EŞ ZAMANLI OLARAK OPERASYON
Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 18 ilde 92 adreste eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

Ekiplerin, şüphelileri yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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