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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 06:41

'den son dakika fırtına uyarısı: O saatlere dikkat! | 23 Mayıs Çarşamba

nu merak eden vatandaşlarımıza son dakika uyarısı 'den geldi. Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporunda bazı illerimiz için "sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak lı" bazıları için ise "kuvvetli fırtına" uyarısı yapıldı. Peki bugün (22 Mayıs Çarşamba) hangi illerimiz yağışlı? , Ankara ve İzmir'de hava nasıl? İşte Meteoroloji'nin verdiği son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu raporu...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Ankara'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Sivas, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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