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  • 08.05.2019 22:04
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 22:33

neden için hain çete oldu? CHP neden yargı mensuplarına bir anda tehditler savurmaya başladı?

'nın lerini tekrar etme kararının ardından saldırıya geçen 'liler, yargı mensuplarına tehditler savurdu. Birkaç gün öncesine kadar CHP’liler için en güvenilir kurum olan YSK ne oldu da CHP’liler için şimdi hain ve çete oldu? İstanbul Milletvekili Abdullah Güler konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

(), yaptığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanlığı inin iptaline ilişkin 'nin yaptığı olağanüstü itirazı kabul ederek seçimi iptal etti. Sandık kurullarındaki usulsüzlük iddiasına dayandırılan karar 4'e karşı 7 oyla alındı. Yenileme seçimi 23 Haziran Pazar günü yapılacak. YSK, Büyükçekmece ve ilçeleri seçimlerinin iptali için yapılan başvuruları ise reddetti.

YSK'nın aldığı kararın ardından ise çark etti. İstanbul seçimleri iptal dilince CHP iyice saldırganlaştı. Lafa gelince "Hak, hukuk, adalet" diyen CHP yöneticileri YSK'yı baskı altına almak için yargı mensuplarını tehdit ediyor.

CHP Genel Başkanı başta olmak üzere CHP'li yöneticiler YSK'yı tehdit etmek için birbirleriyle adeta sıraya girdi. Peki CHP neden yargı mensuplarına bir anda tehditler savurmaya başladı? YSK neden CHP için hain çete oldu? AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.


İşte o açıklamalardan bazıları...
"BOMBA PATLARSA MÜSEBBİBİ BELLİDİR"
YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından bir tehdit de CHP İstanbul Başkan Yardımcısı 'dan geldi.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından bir tehdit de CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Feyza Altun'dan geldi.

YSK'nın itirazları görüştüğü süreçte, CHP İstanbul milletvekili , AK Parti'nin hak arayışından rahatsız olmuştu. Altay, itiraz sürecinin 'yi "ekonomik ve askeri yönden" zorda bırakacağını ifade ederek tehdit savurmuştu.

İşte YSK'yı tehdit eden CHP'lilerin attığı tweetler...














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