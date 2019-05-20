Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.05.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:16

Yeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısı değişti! İşte kaldırılan ve eklenen dersler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı ’ne göre; 5 ders zorunlu olmaktan çıktı ve birçok ders de seçmeli hala getirildi. Bütün sınıflarda ortak olan ders sayısı ise 2 oldu.

İşte kaldırılan ve eklenen dersler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan ile liseye giden öğrenciler için yeni bir dönem başlıyor.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 9'uncu sınıflardan başlayacak ve kademeli bir geçiş süreci olacak olan sistemde; ders sayıları azalacak ve liselerde "kariyer ofisleri" oluşturulacak.

5 DERS ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKTI
Öte yandan, birçok ders de seçmeli hala getirildi.

Buna göre, 9'uncu sınıfta beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, müzik, sağlık bilgisi, trafik kültürü mecburi ders olmaktan çıktı.

Ayrıca fizik, kimya, biyoloji dersleri yerine birinci dönemde; doğa bilimleri deneyimi, ikinci dönemde doğada enerji ve enerji dönüşümleri geldi.

Tarih ve coğrafya derslerinin yerini ise birinci dönemde sosyal bilimler deneyimi, ikinci dönemde sosyal bilim çalışmaları aldı.

2 DERS TÜM SINIFLARDA ORTAK
Ortak dersler; Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil 1, matematik uygulamaları 1, doğa bilimleri deneyimi ve sosyal bilimler deneyimi olarak sıralandı.

10. ve 11. sınıftaki ortak dersler; Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgi kuramı ve uygulamaları oldu.

12. sınıftaki ortak dersler Türk dili ve edebiyatı, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile din kültürü ve ahlak bilgisi olarak tespit edildi.

Öğrenciler ortak derslerin yanı sıra 10, 11 ve 12'nci sınıflarda yabancı dil, matematik, fen bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler gruplarından da en az bir ders seçmek mecburiyetinde olacak.

9. sınıfta ortak ders sayısı 13'ten 6'ya; 10. sınıfta 12'den, 11. sınıfta 8'den ve 12. sınıfta 7'den üçe indirildi.

Bütün sınıflarda ortak olan ders sayısı ise 2 oldu. Bu dersler Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi olarak belirlendi.

Yeni sistemde öğrenci, kendi kişisel ders programını oluşturabilecek. Bu konuda rehberlik sistemi, öğrencilere yardımcı olmak için daha güçlü biçimde kullanılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısı değişti! İşte kaldırılan ve eklenen dersler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri