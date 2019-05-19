MEB son dakika: Üniversite sınavı değişecek mi? Liselerde yeni eğitim sistemi nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Yeni eğitim sistemi konusu üzerine açıklama yapan Bakan Selçuk, liselerdeki yeni eğitim modeline göre ilk üniversiteye giriş sınavının 2024'te yapılacağını belirtti. Peki, liselerde yeni eğitim sistemi nasıl olacak? Üniversite sınavı değişecek mi?
Yeni eğitim sistemi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen "Lisede ne yaptık?" temalı Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda, bugünün çok özel olduğunu, çünkü 2035'lerde iş hayatına atılacak gençlerin alması gereken eğitimle ilgili bir çalışmayı paylaştıklarını ifade etti. Peki, liselerde yeni eğitim sistemi nasıl olacak? Üniversite sınavı değişecek mi? İşte Bakan Selçuk'un ortaöğretim tasarımına ilişkin açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerdeki yeni eğitim modeline göre ilk üniversiteye giriş sınavının 2024'te yapılacağını belirtti.
Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda "Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasında, çocukların biriktirdiği portfolyonun önemli olduğunu vurguladı.
Bir çocuğun ilkokuldan, okul öncesinden itibaren birçok şey ürettiğini anlatan Selçuk, "Peki bu ürettikleri nerede? Hangi tarihte, hangi konuda, neyi almış, neyi biriktirmiş? Dünyadaki yükseköğretim sistemlerinde şunu görüyoruz. Bu sistemler lise mezunu gence diyor ki, 'Şu ana kadar ne yaptın, dosyanı görelim bakalım.' Bizim sistemde bunu sorduğumuzda böyle bir dosya yok. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu hazırladık, yazılım altyapısı bitti, pilot çalışması sürüyor. Her bir çocuğumuzun ilkokuldan, ortaokuldan itibaren sosyal, duygusal becerileri de dahil olmak üzere bunlarla ilgili ortaya koyduğu projeler de dahil olmak üzere bu portfolyada yerini alacak." diye konuştu.
"Bize diyorlar ki 'Tamam çok güzel ama üniversite sınavı böyleyken nasıl olacak?' Kritik soru şu anda bu. Türkiye, okulları arasındaki imkan ve öğrenme farkı yüksek olan bu ülke. Bu tür ülkelerde de sınav araç olmaktan çıkar amaç haline gelir. Eğer biz okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak belirli bir süreç içerisinde bütün dünyada belli ülkelerde örnekleri somut olarak görüldüğü gibi bizde de sınavın baskısı azalacak. Özellikle mesleki teknik eğitime yatırdığımız yatırımlarla orada yaptığımız çalışmalarla bu sistemin daha esnek olmasına katkı sağlıyoruz. Sonuçta ne bekliyoruz; sınav sisteminin zaman içerisinde baskısının azalmasını. Elbette bütün dünyada sınav var. Bizde de olacak ama sınav gerçek mahiyetine bürünecek, yani amaç haline gelmeyecek araç olacak. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü çok ciddi finansal yatırım bekleyen bir iş."