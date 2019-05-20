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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:05

gerekçeli kararını ne zaman açıklayacak? YSK'nın gerekçeli kararında neler olacak?

'da yerel seçimlerin iptal kararının ardından gözler bir kez daha 'ya döndü. Seçim iptali ile ilgili kısa kararı açıklayan YSK, bu kararda sandık kurulu başkan ve üyelerinin oluşturulması ve görevlendirilmesinde yapılan usulsüzlüklere dikkat çekmişti. YSK'nın açıklaması beklenen gerekçeli kararında ise bu usulsüzlüklerle birlikte imzasız ve mühürsüz sayım döküm cetvelleri gibi diğer başlıklara da yer vermesi bekleniyor.

seçimine ilişkin yargı süreci tamamlandı ama 'da İstanbul mesaisi hala devam ediyor. YSK'da 7 üye tüm mesaisini gerekçeli kararı yazarak geçiriyor.

YSK kısa kararında İstanbul seçiminin iptalini, yasada açıkça belirtilmesine rağmen sandık kurullarında görev yapan bazı başkan ve üyelerin kamu görevlileri arasından seçilmemesine dayandırmış, "Sandık kurulu başkan ve üyelerinin yasaya aykırı bir şekilde görevlendirildiğine" vurgu yapmıştı.

İptal toplantısında ise 221 sandık kurulu başkanının hiç sigorta kaydının olmadığı belirlendi. Bu da yaklaşık 75 bin oyun etkilenmesi anlamına geliyor.

YSK'nın kısa kararında belirtmediği ama gerekçeli kararında belirtmesi beklenen nedenlerden biri de sayım döküm cetvelleri. Çünkü 123 sayım ve döküm cetveli imzasız, mühürsüz ya da boş çıktı. Bu durumdaki sayım döküm cetvelleri de 42 bin oyu doğrudan etkiliyor.

İptal kararını veren 11 üyeden 7'si iptal gerekçesini tüm bu hususları dikkate alarak yazıyor. Hafta başından bu yana gerekçe yazımını büyük oranda tamamlayan üyeler karara nihai şeklini de verdiler. Tasnif ve imza işlemlerinin tamamlandıktan sonra gerekçeli karar hafta başında kamuoyu ile paylaşılacak.

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