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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 09:59

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

Bakanlık duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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