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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 22:24

'nden sınırına

'dan sınırındaki birliklere takviye amaçlı yapıldı. Gönderilen askeri personel ve araçlar, 'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra gitti.

TSK'dan sınıra askeri sevkiyat

nin () sınırındaki birliklerine takviye için gönderilen askeri personel ve araçlar, 'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra gitti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen ZPT askeri araçlar, mühimmatlar ve askeri personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek yoluna devam etti. Askeri araçların ve personelin sınır kapılarında bulunan birliklere sevk edileceği öğrenildi.

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