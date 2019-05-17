Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'ta İstanbul seçimlerinde tespit edilen usulsüzlük ve kanunsuzluklar sonrası CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etti. Mazbatası iptal edilen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın 2014 tarihinde sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Necati Özkan, "Seçimlerin sonucunu oy kullananlar değil; oyları sayanlar belirler. Oy sayımına; oy birleştirmelerine dikkat!" diye attığı tweetle adeta 31 Mart 2019 yerel seçimlerini anlatıyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEMİŞ

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın seçimlere ilişkin yaptığı paylaşımın ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu birçok kez istifaya davet ettiği de ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın 1 Kasım ve 24 Haziran seçimleri sonrası Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ettiği görülüyor.

Özkan'ın Twitter paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemesinin yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğu "KK" kısaltmasını da ilk kullananlardan biri olduğu anlaşıldı.

FETÖ'NÜN KAMPANYALARINA DESTEK

Ayrıca Özkan'ın 17-25 Aralık sonrasında FETÖ'nün yayın organlarının kampanyalarına destek verdiği ve Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde FETÖ'cüllerin ağzıyla bilgi kirliliği yaptığı da tespit edildi.