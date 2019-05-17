Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.05.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 23:55

, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

, Sarıyer’de buluştu. Albayrak, "Emanetlerine sahip çıkacak ve canlarıyla savundukları bu vatan için çok çalışacağız." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBerat Albayrak, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri