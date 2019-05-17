Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyer’de gazi ve şehit aileleriyle iftar yemeğinde buluştu. Albayrak, 'Emanetlerine sahip çıkacak ve canlarıyla savundukları bu vatan için çok çalışacağız.' dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyer'de gazi ve şehit aileleriyle iftar yemeğinde buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyer'de gazi ve şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Berat Albayrak, programın ardından sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu: 'Bugün, Sarıyer'de yaşayan Kore ve Kıbrıs gazilerimizle, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında gazi olan kardeşlerimizle ve şehit düşen kahramanlarımızın yakınlarıyla iftar sofrasında buluştuk. Emanetlerine sahip çıkacak ve canlarıyla savundukları bu vatan için çok çalışacağız.'
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