Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'na geldi.
Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemleri sürüyor.
Mart ayından bu yana 21'i kadın 52 teröristin Habur Sınır Kapısı'ndaki güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
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