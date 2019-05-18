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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 19:01

'ta 2 'lı terörist teslim oldu

'ın ilçesinde biri kadın 2 'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Mart ayından bu yana 21'i kadın 52 teröristin 'ndaki güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Alınan bilgiye göre, terör örgütü 'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, 'na geldi.

Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemleri sürüyor.

Mart ayından bu yana 21'i kadın 52 teröristin Habur Sınır Kapısı'ndaki güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

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