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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 19:29

Genel Başkanı 'den 19 Mayıs paylaşımı

Genel Başkanı , gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutladı. Paylaşımda, Genel Başkan Bahçeli'nin konutunun önünde geleneksel kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafları da kullanıldı.

Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve mesajına yer verildi.

Bahçeli mesajında, "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Genel Başkan Bahçeli'nin konutunun önünde geleneksel kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafları da kullanıldı.

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