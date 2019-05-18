Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
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