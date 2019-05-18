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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 19:45

'ın kuzeyinde hedefleri imha edildi

, 'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada,"Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
, 'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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