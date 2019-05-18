AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez." dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez." dedi.
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