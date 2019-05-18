İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Merkez Güleşli Köyü Neseb Deresi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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