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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 09:48

Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı! Hedefler imha edildi

Millî Savunma Bakanlığı‏'ndan yapılan açıklamada, "'ın kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi.

PKK'ya ağır darbe! Hedefler imha edildi

kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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