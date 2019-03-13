Son dakika gelişmsine göre, Sınır ötesinde PKK'ya yeni bir operasyon yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait hedefler imha edildi." denildi.
Son dakika... Kuzey Irak'ta PKK'ya operasyon
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait hedefler imha edildi." denildi.
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