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  • 13.03.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 18:41

Son dakika... 'ta 'ya operasyon

Son dakika... 'ndan yapılan açıklamada, "'a düzenlenen hava harekatında 'ya ait hedefler imha edildi." denildi.

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