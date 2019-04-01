Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.





Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.