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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 11:40

'ın kuzeyine hava harekatı

'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

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