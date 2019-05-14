Uçuruma düşen kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Bayburt- Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı'nda cuma günü kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı'ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabısının teki bulunan gazeteci için bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçların yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri haritalar üzerinden bölgede arama yapılacak alanları belirliyor.

210 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 210 kişilik ekip tarafından sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı. Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri suya girerek demir çubuklarla göletleri tarıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılırken, Abdulkadir Nişancı'ya ait ayakkabının bulunduğu yerden başlanarak 300 metrelik dere yatağı didik didik aranıyor. DSİ ekipleri dere yatağına da tel örgü çekti.





DERENİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLECEK

Soğanlı Deresi'ndeki su seviyesinin azaltılması ve derenin yönünün değiştirilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) devreye girdi. Suyun yönü değiştirilmesi ile dere yatağında arama çalışmaları kolaylaştırılacak. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın, DSİ ve İSKİ yetkilileri ile görüşerek çalışmaların koordinesini sağladığı öğrenildi.