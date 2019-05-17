Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM daimi üyeleri ve AB dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumuna ilişkin muhataplarını bilgilendirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mektubunda, Doğu Akdeniz'de Fatih gemisinin sondaj yaptığı bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğunu vurguladı.
"GKRY'YE VERİLEN DESTEK ULUSLARARASI HUKUKLA BAĞDAŞMAZ"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mektubunda, AB'nin üyelik dayanışması altında GKRY'ye verdiği desteğin uluslararası hukukla bağdaşmadığının altını çizdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.