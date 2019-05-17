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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 18:21

Dışişleri'nden daimi üyeleri ve dışişleri bakanlarına '' mektubu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daimi üyeleri ve dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta 'nin 'deki tutumuna ilişkin muhataplarını bilgilendirdi. Çavuşoğlu mektubunda, AB'nin üyelik dayanışması altında 'ye verdiği desteğin uluslararası hukukla bağdaşmadığının altını çizdi.

Dışişleri'nden BM ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' mektubu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daimi üyeleri ve dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta 'nin 'deki tutumuna ilişkin muhataplarını bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mektubunda, Doğu Akdeniz'de Fatih gemisinin sondaj yaptığı bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğunu vurguladı.

"GKRY'YE VERİLEN DESTEK ULUSLARARASI HUKUKLA BAĞDAŞMAZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mektubunda, AB'nin üyelik dayanışması altında 'ye verdiği desteğin uluslararası hukukla bağdaşmadığının altını çizdi.

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