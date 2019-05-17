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  • 17.05.2019 18:00
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 18:21

ile arasında kritik görüşme

haberine göre ile arasında oluşturulan Çalışma Grubu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " "Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16/17 Mayıs'ta Millî Savunma Bakanlığı/Ankara’da gerçekleştirdi." denildi. Toplantıda başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

- Çalışma Grubu, başta olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirleri, Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında ele aldı.

ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında, Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16-17 Mayıs'ta yaptı.

Toplantıda, başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler, Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı.

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