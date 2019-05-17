Erken evliliğe bir defa af! Erken yaşta evlendikleri için kocaları hapse atılan kadınlara, bayram müjdesi... Muhalefet partileri de kabul ederse, bir defaya mahsus af çıkarılacak.

TBMM, seçimleri öncesi yoğun bir mesai yapacak. Bayrama kadar Meclis'te bazı düzenlemeler gündeme gelecek. "Erken yaşta evlilikler nedeniyle mağdur duruma düşen aileler"le ilgili af önerisi de masada olacak. Erken yaşta evlendikleri gerekçesiyle yasa gereği eşleri "cinsel istismar" suçuyla cezaevine atılan kadınlar, Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti. Erdoğan, AK Parti grubuna "Erken yaşta evlilikler nedeniyle cezaevinde bulunanlara bir defaya mahsus af getirilmesine ilişkin düzenlemenin muhalefetin de tam destek vermesi halinde bayramdan önce yasalaştırılması" talimatı verdi. Özellikle Roman vatandaşlar, partileri ziyaret edip kulis yapıyor. AK Parti, yeni askerlik yasasını da bayram öncesi çıkaracak.





ZÜBEYDE YALÇIN İstanbul seçimleri öncesi yoğun bir mesai yapacak. Bayrama kadar Meclis'te bazı düzenlemeler gündeme gelecek. "Erken yaşta evlilikler nedeniyle mağdur duruma düşen aileler"le ilgili af önerisi de masada olacak. Erken yaşta evlendikleri gerekçesiyle yasa gereği eşleri "cinsel istismar" suçuyla cezaevine atılan kadınlar, Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti. Erdoğan, AK Parti grubuna "Erken yaşta evlilikler nedeniyle cezaevinde bulunanlara bir defaya mahsus af getirilmesine ilişkin düzenlemenin muhalefetin de tam destek vermesi halinde bayramdan önce yasalaştırılması" talimatı verdi. Özellikle Roman vatandaşlar, partileri ziyaret edip kulis yapıyor. AK Parti, yeni askerlik yasasını da bayram öncesi çıkaracak. TÜM MANŞETLER