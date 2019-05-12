31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde türlü oyun ve usulsüzlüklerle halkın iradesini gasp etmeye çalışan ve bu yolla başkanlık koltuğuna oturmayı amaçlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bu planı YSK'nın verdiği kararla suya düştü.

Seçim gecesi "Hak yemem ama hakkımı da yedirmem" CHP adayının 16 milyon İstanbullu'nun hakkını yeme çabası içerisinde olduğu böylece kanıtlanmış oldu. İmamoğlu'nun afişi ise 16 milyonun kandırıldığını gözler dönüne serdi.

"16 MİLYON KANDIRILDI"

Sözde halkın her kesimini arkasına alarak başkan seçildiği imajını çizmeye çalışan İmamoğlu'nun posterinde bulunan sakallı takkeli şahsın, bira reklam çekimlerinde oynayan yabancı bir kişi olduğunu belgeleyen fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafa eklenen kişiye takkenin de montajlandığı ve bu şekilde muhafazakar kesime karşı algı yapılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

SKANDAL AÇIKLAMA

Sabah Gazetesi muhabiri Kenan Kıran'ın skandal yalana ilişkin attığı tepki tweetinin ardından ise, Öykü Reklam Ajansı'nın kurucusu Necati Özkan bir açıklamada bulundu.

Afişi hazırlayan reklam ajansının kurucusu Özkan'ın skandalı savunduğu bu sözler ise hayrete düşürdü:



"Boşuna çabalama kardeşim, Buradan size ekmek çıkmaz! Onbinlerce liralık casting ve fotoğraf çekim maliyeti ödemek yerine, bir kaç yüz liralık maliyetle tamamen yasal ve telifi ödenmiş görsel kullanmaktır bu."



