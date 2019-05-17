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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 23:28

: 'in hedeflerinden başka bir muradımız yok

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 'nde düzenlenen 'na katıldı. Yıldırım, "'in hedeflerini gerçekleştirmekten başka bir muradımız yok. 'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, 'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek." dedi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 'nde düzenlenen 'na katıldı.

Programda konuşan Yıldırım, " bizimle büyüdü, liderimizle büyüdü. Bu destanın mimarı İstanbul'dur, İstanbul'un muhtarlarıdır. Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim'den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Biliyoruz ki her şey onun demesiyle olur. Biz insanlara düşen gayret etmek, emek sarf etmek ve ter dökmektir. İstanbul çatışma, ayrışma değil, huzur ve mutluluk istiyor. 'Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır.' diyen 'in hedeflerini gerçekleştirmekten başka bir muradımız yok. 'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, 'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek." şeklinde konuştu.

EKRANDAN TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI
Yıldırım, "Sevgili muhtarlar, birlikte beraber yürüyerek, umudu büyüteceğiz, huzuru çoğaltacağız ve İstanbul'da yaşayan 15 milyon kardeşimizin hayatını kolaylaştıracağız. Kibirle, gururla, kin ve nefret diliyle siyasetten medet umanlardan olmadığımızı bir kez daha ifade ediyorum." diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşması sırasında ekrana kendi telefon numarası yansıtıldı. Yıldırım, "Size bir telefon numarası vereceğim. Lütfen bunu not edin. İleride işinize yarayacak. İnşallah birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız." dedi.

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