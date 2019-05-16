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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 06:46

Son dakika: 'de korkunç ! Geriye bu görüntü kaldı...

'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın yol kenarındaki menfez boşluğuna yuvarlanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Eskişehir'de yürek burkan görüntü

'de kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu. da 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ SULAMA KANALINA UÇTU
Alınan bilgiye göre kaza, Eskişehir-Kütahya karayolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde 'ın Didim ilçesinden Eskişehir'e doğru yolan çıkan 26 PE 059 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Özkan B. (56), akşam saatlerinde bir anlık dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Şeritten çıkan araç, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Bedriye Mermer (69) ve Nebi Arda (76) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Özkan B. ağır yaralanırken Aysel Arda ve Emine Benli de yaralandı. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak devam ettirildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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