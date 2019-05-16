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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 01:53

'de yayımlandı! Artık Başkan seçecek

ve Yönetmelik 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık Başkan seçecek

ve Yönetmelik 'de yayımlandı. Buna göre, kurulun beş üyesi tarafından dört üyesi ise nca seçilecek.

Ayrıca ikinci başkanın da bulunmadığı hallerde, başkan tarafından belirlenen bir üye başkana vekalet edecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre, kurulun beş üyesi TBMM, iki üyesi Cumhurbaşkanı ve iki üyesi de Bakanlar Kurulu tarafından seçiliyordu.

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