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  • 15.05.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 23:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün oynanan final karşılaşmasında Akhisarspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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