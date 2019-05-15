Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün oynanan final karşılaşmasında Akhisarspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.