Türkiye, Şule Çet (23) için adalet istedi. Şule, 28 Mayıs 2018'de yanında çalıştığı Berk Akand ve arkadaşı Çağatay Aksu ile Ankara'daki plazada bir araya geldi. Genç kız daha sonra 20'nci kattan 'şüpheli' şekilde düşerek can verdi. Otopside tecavüz bulguları tespit edildi. Akand ile Aksu cezaevine gönderildi. Sanıklar hakkında ağır müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması dün gerçekleşti. Şule'nin intihar ettiğini iddia eden sanıklar, suçlamaları reddetti. Sanıklardan Çağatay Aksu, Çet'in babası İsmail Çet'e yönelerek "Kızına sahip çıksaydın" dedi. Bunun üzerine duruşmada tansiyon yükseldi. Aksu "Delil bulursanız beni asın" dedi. Salondaki gerginliğin yatıştırılmasının ardından Şule'nin arkadaşı F.E., dinlendi. F.E., "Şule, Çağatay'ın kendisini rahatsız ettiğini söylemişti" dedi. Mahkeme, plazada keşif yapılmasına ve Çet'in psikolojik durumuna ilişkin raporların istenmesine karar verdi. Sanıkların yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarının ise dudak okuma yöntemiyle deşifre edilmesi için bilirkişi tayin edildi. Duruşma 10 Temmuz'a erteledi.
KRAVAT İNDİRİMİ UYGULANMASIN
Baba İsmail Çet, "Sanıklara gerekli ceza verildiğinde biraz olsun rahatlarız. Katillere kravat indirimi yapılmasın" dedi.
Birçok sivil toplum örgütü ve vatandaşlar, Ankara Adliyesi'nde toplandı. Mahkeme salonu doldu taştı. Duruşma salonunun kapısında bekleyenler, "Şule Çet için adalet" sloganları attı.
Mahkeme, Şule Çet davasında yargılanan 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
KRAVAT İNDİRİMİ UYGULANMASIN
Baba İsmail Çet, "Sanıklara gerekli ceza verildiğinde biraz olsun rahatlarız. Katillere kravat indirimi yapılmasın" dedi.
Birçok sivil toplum örgütü ve vatandaşlar, Ankara Adliyesi'nde toplandı. Mahkeme salonu doldu taştı. Duruşma salonunun kapısında bekleyenler, "Şule Çet için adalet" sloganları attı.
Mahkeme, Şule Çet davasında yargılanan 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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