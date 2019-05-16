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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 19:49

İşte Başkan 'ın bahsettiği 1300 yaşındaki o

Başkan Erdoğan'ın çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında bahsettiği, 'in Mut ilçesine bağlı Haydar köyündeki 1300 yaşındaki ndan bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edildi.

İşte Başkan Erdoğan'ın bahsettiği o zeytin ağacı

Başkan 'ın bahsettiği, 'in Mut ilçesine bağlı Haydar köyündeki 1300 yaşındaki ndan bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında, "Mersin'in Mut ilçesinde 1300 yaşında olan zeytin ağacı var. Onun için Mut'a gitmemiz lazım. O ağacı bir göreceğiz" dedi.

Yerden yüksekliği 5, gövde çapı ise 6 metreyi bulan ağaçtan bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edilirken, bölge halkı Erdoğan'ın ağacı görmeye gelecek olmasından memnun olduklarını söyledi. Öte yandan tarihi ağaçtan toplanan zeytinlerin fabrikada işlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderileceği öğrenildi.

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