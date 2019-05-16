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  • 16.05.2019 20:56
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 21:16

Genelkurmay çatı davasında yargılanan eski tuğgeneral 'den "selaları susturun" savunması

'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmaydaki eylemlere ilişkin davaya, dönemin Polatlı 58. komutanı olan eski tuğgeneral 'ün esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi. Darbeye karşı okunan selaların susturulması girişimi hakkında da ifade veren Aygün, "Ben (Abdülkerim Ceyhan) yarbaya git, hocalarla konuş dedim, uzmanları götür filan demedim. Anonsları kessinler dedim. Ezan ve selaları susturun demedim." dediğini iddia etti.

Darbe gecesi selaları susturun demişti! Böyle çark etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı davaya devam edildi.

ESASA İLİŞKİN SAVUNMA YAPTI
17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, dönemin Polatlı 58. komutanı olan eski tuğgeneral esasa ilişkin savunmasına başladı.

MAHKEME, "KARAR VERİLMESİNE YER YOK" DEDİ
Mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiği iddiasında bulunan sanık Aygün, başkanın davadan çekilmesi talebinde bulundu. Talebe ilişkin görüşü sorulan iddia makamı, davanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirtti ve talebin geri çevrilmesini istedi.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, talep hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

"ZATEN MÜEBBEDİM VAR"
15 Temmuz'daki eylemleri nedeniyle Ankara 13. yargılandığını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Aygün, kendisine yöneltilen yurtta sulh konseyi üyeliği suçlaması nedeniyle de Genelkurmay çatı davasında yargılandığını aktardı. Aygün, aynı eylemi nedeniyle hakkında birden fazla yargılama yapılmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek hakkındaki davanın reddini istedi.

"ASKERE KIŞLA DIŞINA ÇIKMASI EMRİNİ BEN VERDİM"
Aygün, darbe teşebbüsünden kısa süre önce konseyin diğer üyesi olan eski kurmay albay Bilal Akyüz ile Polatlı'da yaptıkları görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, Akyüz ile olası harekatı kapsamında bir araya geldiklerini, darbeye yönelik bir görüşme olmadığını ileri sürdü.

Olay günü birliğe mesajların gelmeye başladığını, terör saldırısı olduğunu düşünerek askerlerin kışla dışına çıkması emrini verdiğini anlatan Aygün, yaşananların darbe girişimi olduğunu anladığı gece saat 01.00'den sonra da personelinin birliğine dönmesi yönünde çaba gösterdiğini beyan etti.

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