Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Eskişehir yolunda meydana geldi. Aydından Eskişehir'e giden Özkan Benli (56) yönetimindeki 26 PE 059 plakalı hafif ticari araç, kent merkezine 20 kilometre kala, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki menfez boşluğuna yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtaki Bedriye Mermer ile Nebi Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Özkan Benli ve diğer yolcular Aysel Arda ile Emine Benli ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Bedriye Mermer ile Nebi Arda ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.