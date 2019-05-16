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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 21:33

Eskişehir'de feci ! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın yol kenarındaki menfez boşluğuna yuvarlanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden ile ise hastane morguna kaldırıldı. yla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

En acı an! Başında böyle beklediler

, akşam saatlerinde - Eskişehir yolunda meydana geldi. Aydından Eskişehir'e giden (56) yönetimindeki 26 PE 059 plakalı araç, kent merkezine 20 kilometre kala, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki menfez boşluğuna yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtaki ile 'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Özkan Benli ve diğer yolcular Aysel Arda ile Emine Benli ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Bedriye Mermer ile Nebi Arda ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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