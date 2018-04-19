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Topçu darbe girişimi davasında karar açıklandı

Ankarada darbeci hainlere ceza yağdı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 'nın ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Mahkeme 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, 64 sanığın beraatine hükmetti.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 11:24
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