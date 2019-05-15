İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Vitaspirit Gemisi donatanı (sahibi) Dyssey Navigation Co.'nun avukatları ile davalı Payidar Zerhan Gökpınar, YalıOrganizasyon Turizm San. Tic. Ltd ile Hatice Zerfa Süveyda Birışık'ın avukatları katıldı. Hakim, mahkemeye bilirkişi raporunun ulaştığını açıkladı. Rapora göre, olayda kasıt, pervasız bir davranış gerçekleşmediği bu nedenle davacının sorumluluğu sınırlandırma hakkının olduğu belirtildi.

EN YÜKSEK MİKTAR AÇIKLANDI

Mahkeme de sorumluluğu sınırlandırma davasının kabulüne karar verdi. Buna göre gemi sahibinin 187 milyon 432 bin 506 TL ana para, olay tarihinden karar tarihine kadar işleyen faizinin ise 18 milyon 671 bin 358 TL olduğuna karar verdi. Mahkeme sorumluluk sınırlandırılmasının en yüksek miktarının toplam 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna hükmetti.

PARA BANKA HESABINDA TUTULACAK

Söz konusu 206 milyon 103 bin 865 TL mahkemenin belirleyeceği bir banka hesabına yatırılacak. Yalıda 7 Nisan 2018'de meydana gelen olayda oluşan hasara ilişkin ödenmesine karar verilecek tazminat miktarı ise mahkemenin belirlediği bu paradan tahsil edilecek. Yalı sahiplerine hasar nedeniyle verilecek para, 206 milyon 103 bin 865 TL'yi geçemeyecek.