Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Ömer Öğüş idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AFF 369 plakalı minibüs, Polatlı-Kadınhanı kara yolunun 17. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçtaki Vefta Döken (47) kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
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