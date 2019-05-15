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  • 15.05.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 16:16

'da işçileri taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kadınhanı'nda tarım işçilerini taşıyan bir minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucu araçta bulunanlardan biri ölürken, 7'si ise yaralandı.

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi

'nın Kadınhanı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ömer Öğüş idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AFF 369 plakalı minibüs, Polatlı-Kadınhanı kara yolunun 17. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçtaki Vefta Döken (47) kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

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