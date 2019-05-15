İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.



ŞIRNAK'TA DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak merkez Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.