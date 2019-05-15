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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 17:30

ve Şırnak'ta terör operasyonu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'nin ilçesindeki Alandüz bölgesinde düzenlenen operasyonda 5, Şırnak'ın Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 'nin ilçesinde yapılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

ŞIRNAK'TA DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Şırnak merkez Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

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