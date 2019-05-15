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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 21:18

Son dakika: : Yeniliklerin inşallah devamı gelecek

adayı , "'nin teklifiyle 2 gün içinde hayata geçen bu yeniliklerin inşallah devamı gelecek." dedi.

Binali Yıldırım'dan müjdelerin ardından ilk açıklama

adayı Meclisi'nde Grubu'nun teklifiyle su fiyatlarıyla indirim yapılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB'de yapılan yeniliklerin devam edeceğini vurguladı.

Yıldırım paylaşımında şunları kaydettti:

"Görevde olduğu süre boyunca sözlerini yerine getirmek yerine veri çalmayla, musakka-antrikot muhabbetiyle uğraşanların sebep olduğu arızalar gideriliyor. AK Parti'nin teklifiyle 2 gün içinde hayata geçen bu yeniliklerin inşallah devamı gelecek."

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