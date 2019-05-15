Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu'nun teklifiyle su fiyatlarıyla indirim yapılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB'de yapılan yeniliklerin devam edeceğini vurguladı.

Yıldırım paylaşımında şunları kaydettti:

"Görevde olduğu süre boyunca sözlerini yerine getirmek yerine veri çalmayla, musakka-antrikot muhabbetiyle uğraşanların sebep olduğu arızalar gideriliyor. AK Parti'nin teklifiyle 2 gün içinde hayata geçen bu yeniliklerin inşallah devamı gelecek."