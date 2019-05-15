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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 21:06

'de korkutan ! son dakika depremler...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.53'te merkez üssü olan 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te merkez üssü olan 4.4 büyüklüğünde kaydedildi.

Sarsıntının Akdeniz'in yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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