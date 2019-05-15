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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 22:04

Başkan , Aliyev ve Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile görüştü

Başkan , Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Aliyev ve Mirziyoyev ile yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

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