Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, su fiyatında yüzde 46'ya varan indirim sağlayacağı kaydedilen "hanede yaşayan kişi bazlı dinamik tarifelendirme modeline" geçilmesini oy birliğiyle onayladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın seçim vaatleri arasında yer alan suda indirim, Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla teklif haline getirilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı.
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