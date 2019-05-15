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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 19:59

Son dakika... su fiyatlarında konutlarda yüzde 46'ya varan indirimi kabul etti

Son dakika... , su fiyatlarında konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerlerinde yüzde 10 indirim sağlayan kararı kabul etti. Su satışı ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması tarifeleri birim fiyatları da TÜFE oranında aylık güncellenecek. Konutlarda uygulanan üç kademeli (0-10, 11-20, 21 metreküp ve üzeri) tarifeden vatandaş lehine düzenleme yapılarak, iki kademeli (0-15, 16 metreküp ve üzeri) tarifeye geçilecek.

Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, su fiyatında yüzde 46'ya varan indirim sağlayacağı kaydedilen "hanede yaşayan kişi bazlı dinamik tarifelendirme modeline" geçilmesini oy birliğiyle onayladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın seçim vaatleri arasında yer alan suda indirim, Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla teklif haline getirilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı.

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