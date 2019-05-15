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Elçin Sangu'nun yalanı ayağına dolandı!

Yalan rüzgarı
'nin adayı 'nu üzerinden sürekli destekleyen oyuncu Elçin Sangu, yaptığı bir paylaşımla rezil oldu. Sangu, "Herkes adreslerini kontrol etsin. Mesela şu an geçen de aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum" paylaşımını yaptı. Bunun üzerine Nüfus ve 'nden kendisine anında yalanlama geldi. "Elektronik imza ile adres değişikliği yaptığınız anlaşılmıştır. Kayıtlarınızda herhangi bir sorun yoktur" cevabı gönderildi. Bu açıklama üzerine sosyal medyada dalga konusu oldu: Yalanı, ayağına dolandı...

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