Elçin Sangu provokasyon yapmaya kalkıştı rezil oldu: Saç rengine mor yüz yakışmış
Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, YSK'nın seçim iptali kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden provokasyon yapmaya kalkıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya çalışan Sangu, son paylaşımıyla kendini rezil etti. Ekrem İmamoğlu'na çalışan Elçin Sangu, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atmış ve adresinin kendisinden habersiz değiştirildiğini iddia etmişti. O iddiaya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen yanıtla rezil olan Sangu, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Çarpışma dizisinde başrol oyuncusu olan Elçin Sangu, attığı tweetle kendisini komik duruma düşürdü. İmamoğlu'na çalışan Elçin Sangu, sosyal medya hesabı üzerinden provokasyon yapmaya kalkınca rezil oldu. 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atan Elçin Sangu, adresinin ondan habersiz değişmiş olduğunu iddia etti. Sangu şunları yazdı:
ADRESİ KENDİSİ DEĞİŞTİRDİ
Elçin Sangu'nun bu iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Bu cevap Elçin Sangu'yu Twitter aleminin diline düşürdü. Zira Nüfus müdürlüğü yaptığı kontrollerde Elçin Sangu'nun adresini elektronik imzasıyla bizzat kendisinin değiştirdiğini ortaya koydu.