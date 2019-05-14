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Elçin Sangu provokasyon yapmaya kalkıştı rezil oldu: Saç rengine mor yüz yakışmış

Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, YSK'nın seçim iptali kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden provokasyon yapmaya kalkıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya çalışan Sangu, son paylaşımıyla kendini rezil etti. Ekrem İmamoğlu'na çalışan Elçin Sangu, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atmış ve adresinin kendisinden habersiz değiştirildiğini iddia etmişti. O iddiaya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen yanıtla rezil olan Sangu, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

14.05.2019 15:51 - Son Güncelleme: 14.05.2019 15:51
İmamoğluna çalışan Elçin Sangu provokasyon yapmaya kalkıştı rezil oldu: Saç rengine mor yüz yakışmış

Çarpışma dizisinde başrol oyuncusu olan Elçin Sangu, attığı tweetle kendisini komik duruma düşürdü. İmamoğlu'na çalışan Elçin Sangu, sosyal medya hesabı üzerinden provokasyon yapmaya kalkınca rezil oldu. 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atan Elçin Sangu, adresinin ondan habersiz değişmiş olduğunu iddia etti. Sangu şunları yazdı:

İmamoğluna çalışan Elçin Sangu provokasyon yapmaya kalkıştı rezil oldu: Saç rengine mor yüz yakışmış

"Herkes adreslerini kontrol etsin. Mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum"

İmamoğluna çalışan Elçin Sangu provokasyon yapmaya kalkıştı rezil oldu: Saç rengine mor yüz yakışmış

ADRESİ KENDİSİ DEĞİŞTİRDİ

Elçin Sangu'nun bu iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Bu cevap Elçin Sangu'yu Twitter aleminin diline düşürdü. Zira Nüfus müdürlüğü yaptığı kontrollerde Elçin Sangu'nun adresini elektronik imzasıyla bizzat kendisinin değiştirdiğini ortaya koydu.

İmamoğluna çalışan Elçin Sangu provokasyon yapmaya kalkıştı rezil oldu: Saç rengine mor yüz yakışmış

"ELÇİN SANGU'YA KAPAK OLDU"

Elçin Sangu yapmaya kalkıştığı adres provokasyonu sonrasında Twitter aleminin diline düştü. Nüfus Müdürlüğü'nün Sangu'ya kapak attığını söyleyenler, ünlü oyuncuyla bakın nasıl dalga geçtiler...

İmamoğluna çalışan Elçin Sangu provokasyon yapmaya kalkıştı rezil oldu: Saç rengine mor yüz yakışmış
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