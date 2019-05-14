Elçin Sangu provokasyon yapmaya kalkıştı rezil oldu: Saç rengine mor yüz yakışmış

Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, YSK'nın seçim iptali kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden provokasyon yapmaya kalkıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya çalışan Sangu, son paylaşımıyla kendini rezil etti. Ekrem İmamoğlu'na çalışan Elçin Sangu, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atmış ve adresinin kendisinden habersiz değiştirildiğini iddia etmişti. O iddiaya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen yanıtla rezil olan Sangu, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

14.05.2019 15:51 - Son Güncelleme: 14.05.2019 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





