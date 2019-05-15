Tamamen kurgu

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu parlatmaya yönelik algı operasyonları, bir bir ortaya çıkmaya başladı. İmamoğlu'nun seçim sonrasında astırdığı afişlerden, '16 milyon kazandı' başlıklı teşekkür posterindeki bazı şahısların Türk olmadıklarının anlaşılmasından sonra, bir kurgu da sokak röportajlarında tespit edildi. Sosyal medyada, "Abla hislerimize tercüman olmuş" sözleriyle paylaşılan videodaki, 'abla'nın, Esenyurt Belediye Meclis üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıktı. Polat'ın, bu göreve seçilmeden önce Esenyurt Kadın Kolları Başkanlığı'nı da yaptığı öğrenildi. Dolaşıma sokulan videoda, 'Ben AK Parti'ye oy vermiştim, bu kez de İmamoğlu'na vereceğim' diyerek algı yapan Polat'ın çevresindekiler de alkışla kendisini desteklemişti.
ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK
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