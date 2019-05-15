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Tamamen kurgu

’ye oy vermiştim, şimdi İmamoğlu’na oy vereceğim” diyen kadının, üyesi olduğu ortaya çıktı...

Tamamen kurgu
'nin adayı 'nu parlatmaya yönelik algı operasyonları, bir bir ortaya çıkmaya başladı. İmamoğlu'nun seçim sonrasında astırdığı afişlerden, '16 milyon kazandı' başlıklı teşekkür posterindeki bazı şahısların Türk olmadıklarının anlaşılmasından sonra, bir kurgu da sokak röportajlarında tespit edildi. Sosyal medyada, "Abla hislerimize tercüman olmuş" sözleriyle paylaşılan videodaki, 'abla'nın, Belediye Meclis üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıktı. Polat'ın, bu göreve seçilmeden önce Esenyurt Kadın Kolları Başkanlığı'nı da yaptığı öğrenildi. Dolaşıma sokulan videoda, 'Ben 'ye oy vermiştim, bu kez de İmamoğlu'na vereceğim' diyerek algı yapan Polat'ın çevresindekiler de alkışla kendisini desteklemişti.





ERHAN ÖZTÜRK

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