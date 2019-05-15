İstanbul'da terör soruşturması kapsamında Özlem Bağlayan ismi ile tanınan türkücüye "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bağlayan hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerince sanal devriye hizmetleri kapsamında soruşturma yürütülüyordu. Sosyal medya üzerinden terör örgütlerine yönelik yapılan paylaşımlar takip ediliyor, durum propaganda şekline dönüşüyorsa savcılığa bildiriliyordu. Ünlü türkücü Özlem Bağlayan'da bu kapsamda savcılığa ihbar edildi. İddiaya göre Bağlayan 20 Ocak tarihinde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bayrak ve materyalleri taşıyan bir takım paylaşımlar yapmıştı.

TERÖR PROPAGANDALI PAYLAŞIMLAR YAPTI

Yapılan paylaşımlarda PKK'nın bez parçalarına sarılmış tabut resimleri paylaşarak "Ant olsun ki o devlet kurulacak. O cenazeler cehennem sıcağında sizleri bekliyor." şeklinde örgüt üyelerinin isimlerini paylaşarak "Onlar ölümsüzdür" diyerek mesajlar yayınladı. Yine Bağlayan PKK'nın sözde bayrağını ve örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak "Katliam var. Kürdistan sevdası bu" şeklinde sosyal medya üzerinden propaganda içerikli yazılar paylaştı.

HAPİS CEZASI ALDI

Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve 27 Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonrası Bağlayan'ın suçu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkûm edilmesine karar verildi. Verilen hapis cezasının 5 yıl boyunca denetim altında tutulmasına hükmedildi.

SABAH