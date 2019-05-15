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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 12:08

Sultan Abdülhamid'in türbesinde büyük saygısızlık! Kim bu provokatörler?

'te bulunan Sultan Abdulhamid'in türbesine gelen bir kadın ve erkek türbe içerisindeki kutsal emanetlere hakaretler yağdırdı. Yapılan provokasyona içerideki diğer vatandaşlar sert tepki gösterdi.


'te Sultan Abdülhamid türbesine gelen iki kişi hakaretler yağdırdı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Ellerindeki cep telefonları ile kutsal emanetlere ettikleri hakaretleri kayda alan birisi kadın iki kişiye vatandaşlar tepki gösterdi.

İçeride bulunan vatandaşlar özel güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmemesine de tepki gösterdi.

ALÇAK SÖZLER SARF ETTİ
Türbeye girerek çekim yapan iki kişiden biri yüksek sesle, "Peygamber efendimizin mübarek ayak izi diye bir taş koymuşlar buraya ayak izi hangi taşın üzerine basarsanız basın ayak taşta iz bırakmaz. Bu da peygamberimizin sakalı, ya sakal dursa ne olur. Arapça okuyorlar, zaten okuduklarından haberleri yok." gibi skandal ifadeler kullandı.

"BENİM KUTSALIMA SAYGI DUYMALISIN"
Türbedeki vatandaşların, "Kutsal mekanda saygılı olacaksın. Benim kutsalıma saygı duymalısın" şeklindeki tepkileri karşısında küstah sözlerini kesmek zorunda kalan 2 provokatör bağırışlar içinde türbeden ayrıldı.

GÜVENLİĞE TEPKİ GÖSTERDİ
Vatandaşlar bu kişilere müdahale etmeyen güvenliği de tepki gösterdi.

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vatandaş vatandaş

chp hdp iyi daeş yunan haçlı ermeni yahudi bunlar aynı damardana gelen irin pislik cevheridir hepsi kansız hepsi dinsiz hepsi pislik Türk Türkiye ve Müslüman düşmanıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.05.2019 14:30
yorgun yorgun

Haysiyetsiz, şerefsiz pravakötör insan kılığına bürünmüş insan müfetteleri.Siz it bile olamazsınız.Çünkü it bile cennete girecek.Cennet'de HAK, Cehennem'de HAK.Sizin gibiler için yaşasın cehennem...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.05.2019 12:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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