Sultan Abdülhamid'in türbesinde büyük saygısızlık! Kim bu provokatörler?

İstanbul Fatih 'te Sultan Abdülhamid türbesine gelen iki kişi hakaretler yağdırdı.Ellerindeki cep telefonları ile kutsal emanetlere ettikleri hakaretleri kayda alan birisi kadın iki kişiye vatandaşlar tepki gösterdi.İçeride bulunan vatandaşlar özel güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmemesine de tepki gösterdi.

ALÇAK SÖZLER SARF ETTİ

Türbeye girerek çekim yapan iki kişiden biri yüksek sesle, "Peygamber efendimizin mübarek ayak izi diye bir taş koymuşlar buraya ayak izi hangi taşın üzerine basarsanız basın ayak taşta iz bırakmaz. Bu da peygamberimizin sakalı, ya sakal dursa ne olur. Arapça okuyorlar, zaten okuduklarından haberleri yok." gibi skandal ifadeler kullandı.





"BENİM KUTSALIMA SAYGI DUYMALISIN"

Türbedeki vatandaşların, "Kutsal mekanda saygılı olacaksın. Benim kutsalıma saygı duymalısın" şeklindeki tepkileri karşısında küstah sözlerini kesmek zorunda kalan 2 provokatör bağırışlar içinde türbeden ayrıldı.

GÜVENLİĞE TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar bu kişilere müdahale etmeyen güvenliği de tepki gösterdi.