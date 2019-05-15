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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 11:12

“16 milyon luyu kucaklayacağım” diyen , başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı koydu!

’nin adayı ’nun, tarihinde Saraçhane’de bulunan Büyükşehir Belediye binasında bulunan başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı konuldu! Genel Sekreteri Dr. , başkanlık makamı kapısında bulunan x-ray cihazı kaldırttı.

'nin adayı 'nun; Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye binasında bulunan başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı koyduğu ortaya çıktı.

BİNAYA GELDİ, BAŞKANLIK MAKAMI KAPISINA X-RAY CİHAZI KOYDURDU
İmamoğlu'nun kendisinin olan güvenlik müdürü Mustafa Akın'a talimat verdiği, tarihinde başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı konulduğu öğrenildi.


Saraçhane'de bulunan binasına üç ayrı giriş kapısı bulunuyor. Başkanlık binasının bulunduğu binada ve ana binada x-ray cihazları bulunuyor. Yoğun güvenlik taramasının ardından binaya giriş yapılıyor ve bina içerisinde bir çok güvenlik görevlisi bulunuyor.

BARAÇLI, X RAY CİHAZINI KALDIRTTI
İstanbul . 'nın, x-ray cihazını kaldırttığı öğrenildi. tarihinde ilk defa başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı konulduğu öğrenildi.



İMAMOĞLU; KENDİSİNE SORU SORAN GAZETECİYİ DÖVDÜRDÜ
CHP adayı, Beylikdüzü Belediye başkanı olduğu dönemde yapılan bir toplantı sırasında, soru soran gazeteciyi dövdürmüştü. İmamoğlu, gazetecinin soru sormasına, "Mikrofonu ver. Sen hiç muhatabımız değilsin" diyerek engel olmuş, aralarında danışmanı Murat Ongun'un da olduğu iddia edilen bir kaç kişinin, gazeteciye küfürler savurarak dövmesine göz yummuştu.


Beylikdüzü Belediyesi Güvenlik Müdürü Mustafa Akın'ın gazeteciyi dövülmesi olayını organize etmişti.

SABAH/KENAN KIRAN

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