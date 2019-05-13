31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde türlü oyun ve usulsüzlüklerle halkın iradesini gasp etmeye çalışan ve bu yolla başkanlık koltuğuna oturmayı amaçlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bir oyunu daha ortaya çıktı.

İmamoğlu, YSK'nin İstanbul seçimini iptal ettiği akşam Atatürk tablosunun da makam odasından çıkarıldığı yalanını söylemişti. Gerçek ise öyle değildi. İmamoğlu'nun kurduğu çirkin oyunu bozan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ise İmamoğlu'nun çalışanları İBB'ye gelip CHP adayına ait eşyaları teslim alıp gidiyorlar.

ASILSIZ İDDİALARIN ARDINDAN İBB TARAFINDAN BU AÇIKLAM YAPILMIŞTI

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam odasındaki Atatürk Portresi'nin bulunduğu yerden kaldırıldığı yönündeki bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve iddialara ilişkin yapılan incelemede; Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Kubilay Bayrak ve Başkan Danışmanı Murat Ongun'un özel asistanı Burcu Ciner tarafından 07 Mayıs 2019 tarihinde Başkanlık makamındaki özel eşyalarla birlikte Atatürk Portresi de 'şahsa özel' olduğu gerekçesiyle alınmıştır. Aynı yere yeni bir Atatürk Portresi konulmuştur. Cumhuriyetimizin banisi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetinin asılsız haberlere konu edilmesini ve bu tür art niyetli yaklaşımları esefle kınıyoruz"