Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hırsları için Türkiye gemisinin altını oyanlara inat, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun teröre ve şiddete tavır alan tüm vatandaşlarımızı asgari müştereklerde bir araya getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftarda bir araya geldi.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoşgeldiniz." ifadesini kullandı.

Davetliler aracılığıyla Türkiye'nin dört bir köşesindeki tüm çiftçilere sevgi ve saygı dileklerini ilettiğini söyleyen Erdoğan, "Bu vesileyle Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, 2023 hedeflerine ulaşması için kışın soğuğuna, yazın kavurucu sıcağına aldırmadan çaba gösteren her bir kardeşime ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Tarladaki bir yıllık hasadını ateşe verme pahasına iradesine sahip çıkan, 15 Temmuz destanının tüm kahramanlarını buradan bir kez daha saygıyla selamlıyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz tarihimizde ak koyun ile kara koyunun belli olduğu, safların netleştiği bir gündür. 15 Temmuz bu ülkede gerçek demokratlar ile demokrasiden geçinenler arasındaki farkın ortaya çıktığı bir test günüdür. Hamdolsun milletimiz bu sınavdan da alnının akıyla çıkmıştır. Çiftçilerimiz, demokrasinin varlık yokluk mücadelesi verdiği o meşum gece, cesaretleriyle mücadeleleriyle gerçekten asil bir duruş sergilediler. Birileri tankları alkışlarken, darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken bizim çiftçimiz nasırlı elleriyle o gece tanklara meydan okudu. Birileri üç kuruşluk menfaatleri için ATM'lere koşarken bizim çiftçimiz darbeyi engellemek için meydanlara, kışlalara koştu.

Birileri hainleri meşrulaştırma yarışına girerken bizim çiftçimiz o gece tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi istikbal ve istiklaline sahip çıktı. Darbe girişimini duyunca kendi deyimleriyle 'Ankara'ya saldıran gavura karşı savaşmak' için Toroslar'ın zirvesindeki köyünden kalkıp yola düşen çiftçilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Rabbim o gece iradesini Pensilvanya'nın gözü dönmüş militanlarına çiğnetmeyen milletimizden, özellikle de çiftçilerimizden razı olsun."

"DİK DURDUĞUNUZ SÜRECE ÜLKENİN UFKU DARBELERLE KARARTILAMAYACAKTIR"

Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ve 82 milyonun emanetini sırtında taşıyan bir devlet adamı olarak böyle bir milletin evladı olduğu için daima gurur duyduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"40 sene önce çıktığımız millete ve memlekete hizmet yolculuğumuzda şahsıma sizler gibi yol arkadaşları, sizler gibi kara gün dostları verdiği için Rabbime hamdüsenalar ediyorum. Milletiyle yürüyen, halkıyla sırt sırta veren bir siyasetçiyi Allah'ın izniyle esir alabilecek hiçbir vesayet odağı yoktur. İşte bu salonda olduğu gibi cumhur ile başkanının aynı yöne baktığı, aynı hedefe kilitlendiği bir devletin evvelallah üstesinden gelemeyeceği zorluk, atlatamayacağı hiçbir sıkıntı yoktur. Sizler dik durduğunuz, sağlam durduğunuz sürece bir daha asla bu ülkenin ufku darbelerle karartılamayacaktır. Sizler birlik ve beraberliğinizi yücelttiğiniz müddetçe Türkiye büyümeye, güçlenmeye, bölgesinde ve dünyada itibarını artırmaya devam edecektir. İşte bunun için biz her fırsatta kardeşliğe, dayanışmaya çağırıyoruz."







"BİZİM DÜNYAMIZDA KARDEŞLİK VAR, MUHABBET VAR"

Bunun için 82 milyonun her bir ferdini kucaklaştırmanın, Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Hırsları için Türkiye gemisinin altını oyanlara inat, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun teröre ve şiddete tavır alan tüm vatandaşlarımızı asgari müştereklerde bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ataların dediği gibi 'Aynı gökte uçarlar ama karganın dünyası başkadır, şahinin dünyası başkadır'. Bizim dünyamızda kardeşlik var, muhabbet var, insanımızın gönül sarayını mamur etmek var." dedi.

Yanına gelen çiftçi hanımlarla aralarında geçen sohbeti aktaran Erdoğan, "Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Buna inanacağız, inandığımız zaman evvelallah bu yolculuk bereketlenerek devam eder." diye konuştu.

"Bizim dünyamızda hiç kimseyi dış görünüşünden, düşüncesinden veya inancından dolayı ötekileştirmemek var." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:





BU TOPRAKLARDAN DARBE ÇIKMAZ

Bu topraklardan darbe çıkmaz, bu topraklardan bereket çıkar bereket. Bu kifayetsizlerin sığ dünyalarına hapis olmayacağız. Onların aksine Türkiye'yi yükseltmeye devam edeceğiz.





Türkiye hemen her alanda bugün bulunduğu yere kolay gelmedi, çok ciddi bir emek var. hangi reformu hayata geçirdiysek engellemelere rağmen gerçekleştirdik.

82 milyonun refah ve huzuru arttı. Türkiye güçlendikçe milletimizin cesareti de yükseldi.



Milli irade düşmanları istemese de demokrasimizin kalitesini, kalibresini yükseltmeyi sürdüreceğiz.

Milletimizin söz söylediği en büyük arena sandıklardır. Sandık demokrasinin namusu, milletin onurudur. Biz bugüne kadarki mücadelelerimizin hepsini sandıktan çıkan iradeden aldığımız güçle kazandık.







EN DOĞRU YOL MİLLETİN HAKEMLİĞİDİR

Tek parti döneminde olduğu gibi sandık sonucunu kendi keyfine göre dizayn etmesine izin vermedik, bugün de vermeyeceğiz.





Sandığa gölge düşmüşse en doğru yol yeniden milletin hakemliğine başvurmaktır.







Hiç kimsenin milletin hakemliğinden kaçmaya, mızıkçılık yapmaya, bu yol açıldığı için karşısındakileri ve yargıyı suçlamaya hakkı yoktur.



2023'te buğday üretimini 22 milyon tona, baklagilleri 1,5 milyon tona, pamuk üretimini ise 3 milyon tona ulaştıracağız, kararlıyız.



Bayrama kadar 2,4 katrilyon kütlü pamuk, 662 trilyon yağlık ayçiçeği ve 385 trilyon çiğ süt desteği ödemelerini yapıyoruz.