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'li 'ndan darbe çığırtkanlığı

Bursa Milletvekili 'nda mani okuyarak "darbe çığırtkanlığı" yaptı.


Bursa Milletvekili 'nda mani okuyarak "darbe çığırtkanlığı" yaptı. Kayışoğlu'nun "Bugünlerde dilden dile bir fıkra, bir de mâni dolaşıyor. Halkımız bir mâni uydurmuş; diyorlar ki: Kaynayan kazan taşmaz mı? / Sandıkları aşmaz mı? / Seçmenin oyunu yok sayan, / Darbeyle buluşmaz mı?" sözlerine, AK Parti ve MHP milletvekilleri Kayışoğlu'nun darbe çığırtkanlığına sert tepki gösterdi.

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