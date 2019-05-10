CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu Meclis Genel Kurulu'nda mani okuyarak "darbe çığırtkanlığı" yaptı. Kayışoğlu'nun "Bugünlerde dilden dile bir fıkra, bir de mâni dolaşıyor. Halkımız bir mâni uydurmuş; diyorlar ki: Kaynayan kazan taşmaz mı? / Sandıkları aşmaz mı? / Seçmenin oyunu yok sayan, / Darbeyle buluşmaz mı?" sözlerine, AK Parti ve MHP milletvekilleri Kayışoğlu'nun darbe çığırtkanlığına sert tepki gösterdi.
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