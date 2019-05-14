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  • 14.05.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 19:46

"" yarın açılıyor

38. "" yarın Sultanahmet’te açılacak. Fuarın açılış törenine Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri  Başkanı Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Savaş Polat, yazarlar ve kitapseverler  katılacak.

38'incisi yarın açılıyor!

açıklamasına göre, 31 Mayıs'a kadar sürecek, İBB'nin destekleriyle Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından organize edilen "38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" (Dini Yayınlar Fuarı) yarın saat 11.00'de açılacak.

2 bin metrekarelik kapalı alanda 105 yayınevinin katılacağı fuarda çok sayıda yazarın katılımıyla konferans, söyleşi ve imza günü etkinlikleri yapılacak.


Fuarın açılış törenine İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Savaş Polat, yazarlar ve kitapseverler katılacak.

Fuar, 11.00-24.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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